“ترك العمالة الوافدة تعمل لحسابها” مخالفة في النظام السعودي وتلك عواقبها.. ترحيل بعد الحبس والغرامة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تواصل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية طرح أشد عبارات التحذير من أي مخالفات تخص نظام العمل والإقامة في البلاد، وذلك بالإشارة إلى أبرز السلوكيات والأفعال التي يرتكبها الكثير من العمالة الوافدة بمساعدة المقيمين أو المواطنين من أصحاب الأعمال.
ومن جملة تلك المخالفات تم التحذير من مخالفة ترك صاحب العمل العمالة المسجلة على اسمه تعمل لحسابها الشخصي، أو مقابل مبالغ مالية يتم دفعها إليهم.
عقوبات ترك العمالة الوافدة تعمل لحسابها في السعودية
في هذا السياق جاءت وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية في السعودية مشددة التحذير من العقوبات التي يتم فرضها على كل من يشترك في مخالفة تشغيل العمالة الوافدة لحسابها الشخصي، وهي ما تأتي على النحو التالي:
- صاحب العمل: المرة الأولى تأتي العقوبة بغرامة 5000 ريال مع السجن شهر، والمرة الثانية غرامة 20 ألف ريال والسجن شهرين، والمرة الثالثة غرامة 50 ألف ريال والسجن ثلاثة أشهر.
- الحرمان من الاستقدام لمدة عام في المرة الأولى، وعامين للمرة الثانية، وثلاثة أعوام في المرة الثالثة.
- الوافد المخالف: يتم ترحيله على حسابه الشخصي.
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