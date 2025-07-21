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"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على الباحة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من رياحٍ نشطة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كلم/ ساعة، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والعقيق والمندق وبني حسن والقرى والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. ‏

أتربة مثارة وانعدام الرؤية

كما نبّه المركز أيضًا من أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (1-3) كلم، على محافظات القطاع التهامي المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. ‏
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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