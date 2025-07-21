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تطوير الآليات.. "البديوي" و"البلوي" يناقشان التكامل العسكري الخليجي

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واس - الرياض 0 تبليغ

  • تطوير الآليات.. "البديوي" و"البلوي" يناقشان التكامل العسكري الخليجي 1/2
  • تطوير الآليات.. "البديوي" و"البلوي" يناقشان التكامل العسكري الخليجي 2/2

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الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، اللواء الركن عبدالعزيز أحمد البلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
وهنأ اللواء الركن عبدالعزيز البلوي بمناسبة استلام مهام عمله الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومثمنًا الجهود الكبيرة لمعالي الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة السابق، وإسهاماته في تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك.

التكامل العسكري الخليجي المشترك

وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل العسكري الخليجي المشترك، التي تعزز من مسيرة مجلس التعاون المباركة.
كما تسهم في تطوير آليات التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بما يرسخ الأمن والاستقرار لدولها.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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