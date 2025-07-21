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مذكرة تعاون لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المملكة

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مذكرة تعاون بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات، التي تشمل إعداد الأبحاث وجمع البيانات لدعم عملية صنع سياسات تمكين المرأة.

دعم المرأة السعودية

هذا إلى جانب بناء قدرات القيادات النسائية في القطاع العام والخاص وغير الربحي.

كما تنص المذكرة على تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المملكة.

تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

هذا بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يدعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم التمكين الفاعل لجميع فئات المجتمع، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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