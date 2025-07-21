شكرا لمتابعة خبر عن المسند: غداً يشرق المرزم نجم الشعرى اليمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الخبير الفلكي الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن غداً الاثنين، يشرق المرزم نجم الشعرى اليمانية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “غداً يشرق نجم الشعرى اليمانية (‎الذراع، ويسميه العامة المرزم) قُبيل شروق الشمس بقليل، وبعد أسبوع تقريباً يمكن رؤيته فجراً بصعوبة جهة الشرق. وتدخل الشعرى (المرزم) وفق حساب الأنواء في 29 يوليو”.

وأضاف: “يقول الشاعر راشد الخلاوي رحمه الله: وإلى ظْهَر المِرْزم شبعْ كلّ كَالف.. من الغيْد وانْحَنّ اللَّيالي الشّدَايد”، مضيفًا “الكالف: الفلّاح

الغيد: النخل، وانحن الليالي الشدايد: انقضت وانصرفت الليالي الشديدة”.

وتابع: “الشعرى هي ألمع النجوم في السماء، وورد ذكرها في القرآن الكريم (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى)، وتبعد عن الأرض نحو 8 سنوات ضوئية، أي حوالي (81 ترليون كم) .. بمعنى أن الضوء الذي نراه منها حالياً انطلق في عام 2017 ويصل إلينا الآن بسرعة 300 ألف كم في الثانية”.