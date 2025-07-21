صيف الطائف.. خيارات وتجارب متنوعة بين الطبيعة والمغامرة والترفيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتح الطائف ذراعيها هذه الأيام، لاستقبال آلاف الزوار والسياح، تزامنا مع برنامج صيف السعودية 2025؛ حيث تمنح الطائف زوارها هذا الصيف العديد من الخيارات والتجارب والأنشطة السياحية التي تتنوع بين الجبال والوديان والمزارع والورود والمتنزهات والأسواق والأماكن التاريخية.

وتتمتع الطائف بمكانة خاصة في قلوب زوارها، لما تتميز به من طبيعة ساحرة وأجواء باردة وتنوع فريد من الوجهات والأنشطة والفعاليات، التي تناسب كافة الأذواق والأعمار.

ففي الطائف يستمتع عشاق الطبيعة بمشاهد خلابة لالتقاء السحاب بالجبال من فوق جبل الشفا، وبإطلالات الشمس الدافئة على سهول تهامة، لترسم لوحة ساحرة من الأودية الخصبة، والمزارع الخضراء المزدانة بأشجار الرمان، والعنب، والتين الشوكي، وأشجار اللوز، والعديد من المناظر الخلابة في جسر اللوزية بالشفا، والذي يعد الموقع المثالي للرحلات العائلية وجلسات الاسترخاء وسط الطبيعة، وفي أحضان الضباب والنسيم العليل، إلى جانب العديد من المقاهي والمطاعم والخدمات المتنوعة.

ومن الشفا إلى الهدا، حيث الأجواء الساحرة والطبيعة الخلابة، ترسم الجبال الخضراء التي تظللها الغيوم، لوحة مذهلة للطائف، تزينها الأنشطة الجبلية المتنوعة والتخييم، وركوب العربات المعلقة.

ويحظى عشاق التأمل بالمسطحات الخضراء التي تكسوها الورود وألوان الطبيعة الزاهية والنوافير التفاعلية في منتزه الردّف، الذي يستقطب العائلات والأفراد ليمنحهم تجربة لا تنسى من الاستمتاع بالطبيعة، والاسترخاء في أماكن الجلوس وتناول المأكولات والمشروبات المختلفة.

ولهواة الأجواء العصرية، يعد سيتي ووك الطائف الوجهة الأجمل للنزهات والتسوّق والترفيه؛ حيث يضم ممشى عصرياً يجمع بين المطاعم والمقاهي والمتاجر والفعاليات الموسمية، وتنبض أرجاؤه بالحياة ليلاً عبر الأضواء والموسيقى وعربات الطعام.

وحتى هواة المغامرات والرحلات، سوف يمارسون هوايتهم في سفاري الطائف، ليعيشوا تجارب مغامرات مبتكرة، والتعرف على كنوز الطبيعة والتراث في الطائف، عبر رحلات السفاري والبراري والتخييم الليلي تحت النجوم، واستكشاف الدروب الجبلية والوديان في واحدة من التجارب الممتعة.

أما عشاق الورد الطائفي فيمكنهم الاستمتاع بأجمل التجارب الاستثنائية في مزارع الورد ومصانعه، واستنشاق عبقه، واقتناء منتجاته وعطوره المتميزة، والتقاط الصور التذكارية بين مزارعه وباقاته المبهجة، كما يستمتع عشاق المزارع وفاكهة الطائف بتجربة مميزة من قطف الثمار والفواكه، من خلال مزارع الفراولة والعنب والمشمش والخوخ والتين.

وتتمتع الطائف بزخم سياحي خاص هذا العام، بالتزامن مع برنامج "صيف السعودية 2025" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «لوّن صيفك»، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعدداً من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى «موسم جدة» و«موسم عسير» اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي تشمل عروضاً للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.

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