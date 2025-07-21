شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع في عدد السجلات ونمو في القطاعات الواعدة بمنطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة عسير حضورا لافتا في النشرة الفصلية لقطاع الأعمال التي أصدرتها وزارة التجارة للربع الثاني من 2025، حيث أظهرت البيانات نموا مطردا في عدد السجلات التجارية القائمة، وتوسعا ملحوظا في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة والترفيه والضيافة، مما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية في المنطقة، والتوجه المتسارع نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وبحسب النشرة، بلغ عدد السجلات التجارية القائمة في منطقة عسير 90,584 سجلا، لتأتي في المرتبة السادسة بين مناطق المملكة من حيث إجمالي السجلات التي وصلت إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري في جميع مناطق المملكة.

وسجلت المنطقة كذلك نشاطا متزايدا في قطاع مدن التسلية والألعاب، إذ بلغ عدد السجلات في هذا القطاع بنهاية الربع الثاني 303 سجلات، لتحتل المرتبة الخامسة بين المناطق الأعلى تسجيلا.

كما أظهرت بيانات بيوت العطلات الشاليهات نموا واضحا في عسير، حيث بلغ عدد السجلات 341 سجلا، مما يعكس التوسع في خيارات الضيافة السياحية في ظل تزايد أعداد الزوار والمصطافين إلى عسير خلال موسم الصيف.

وفي قطاع البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي، سجلت عسير 751 سجلا تجاريا، ضمن أعلى خمس مناطق في المملكة، وهو ما يعكس النمو في الطلب المحلي، والتوسع في مشاريع المقاهي والمستلزمات المرتبطة بها.

كما جاءت عسير ضمن أبرز خمس مناطق مصدرة للسجلات التجارية في المملكة خلال الربع الثاني، بواقع 3,875 سجلا مصدرا، إلى جانب الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، مما يعكس حركة تجارية نشطة تنسجم مع التطور في البنية التحتية للمنطقة. وتعكس هذه المؤشرات المكانة المتنامية لمنطقة عسير في خارطة الأعمال الوطنية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالترفيه والسياحة والضيافة، والتي تُعد ركيزة أساسية في برامج التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي.