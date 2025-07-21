شكرا لمتابعة خبر عن مدير مركز زراعة الأعضاء: المملكة الثالثة عالميًا في التبرع بالأعضاء ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، أن زراعة الأعضاء بدأت في المملكة عام 1979م. وأضاف أن المؤتمر السعودي لزراعة الأعضاء يُعد منصة وطنية لاستعراض إنجازات المملكة في تبني أحدث التقنيات وجودة العمليات، والتي تضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في هذا المجال.

وصرح القوفي لقناة الإخبارية بأن التبرع بالأعضاء يجسد التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كانا من أوائل المسجلين في برنامج التبرع بالأعضاء.

وأوضح القوفي أن المملكة حققت في عام 2024 المركز الثالث عالميًا في عدد تبرعات المتبرعين الأحياء، حيث ارتفعت نسبة الزراعات 5% مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس تطور المملكة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن منصة “أثر” الموحدة للتبرع وزراعة الأعضاء توفر قاعدة بيانات متكاملة تسهم في حوكمة القطاع، وضمان الجودة، وتحقيق أفضل النتائج الطبية. يُذكر أن زراعة الأعضاء في المملكة بدأت عام 1979، ويُعد المؤتمر السعودي لزراعة الأعضاء منصة وطنية لاستعراض الإنجازات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة.