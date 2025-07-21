شكرا لمتابعة خبر عن المسند : فترة طباخ اللون تسفر عن هطول أمطار رعدية صيفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند أنه خلال فترة “طباخ اللون”، تمتد الجبهة شبه المدارية المحملة بكميات وفيرة من بخار الماء شمالًا، لتصل إلى منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة، وأحيانًا إلى ⁧‫المدينة‬⁩ المنورة، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

‏وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن هذه الحالة تسفر عن هطول أمطار رعدية صيفية جميلة في تلك المناطق، بينما يعد وصولها إلى أجزاء من المنطقة الوسطى أمرًا نادرًا.”

‏وأضاف:” قد تصاحب هذه الأمطار رياح هابطة نشطة من السحب الركامية، والتي قد تثير الغبار والأتربة، وفي بعض الحالات قد تتجاوز سرعتها 100 كم/س، مما قد يؤدي إلى أضرار في الممتلكات والمرافق .”