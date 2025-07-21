شكرا لقرائتكم خبر فريق Vitality للسيدات: لقب »ML:BB« مستحق بعد عام من العمل والتحدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت عضوات فريق Vitality عن سعادتهن بتحقيق لقب لعبة Mobile Legends: Bang Bang لفئة السيدات، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025)، والمقامة حاليا في مدينة الرياض، وتستمر حتى 24 أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في المركز الإعلامي بمنطقة بوليفارد سيتي، إذ أكد الفريق أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة لعام كامل من العمل والرغبة في تعويض خسارة النهائي في النسخة الأولى من البطولة، مشيرات إلى أن الفوز باللقب جاء نتيجة للاستعداد الجيد، والانضباط، والعمل الجماعي بين اللاعبات، حيث خاض الفريق مشواره في البطولة دون أي خسارة، محققا سلسلة من الانتصارات المتتالية التي عززت مكانته كأحد أقوى الفرق النسائية على الساحة العالمية للرياضات الالكترونية.

وأكدت اللاعبات أن هذا التتويج يمثل إنجازا مستحقا يجسد طموحات الفريق، ويعكس الرغبة في تحقيق النجاحات الجماعية والفردية، مع الإصرار على رفع سقف الطموحات في البطولات المقبلة.