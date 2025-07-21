شكرا لقرائتكم خبر برنامج «موهبة» الإثرائي بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم فعالياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم أمس برنامج «موهبة» الإثرائي الأكاديمي 2025 فعالياته عبر سلسلة من الرحلات والأنشطة الميدانية، التي تسهم في توسيع مدارك الطلبة الموهوبين، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والمعرفة السياحية.

ويعد البرنامج أحد أبرز البرامج الوطنية المعنية برعاية وتنمية الموهبة والإبداع، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

واشتمل البرنامج الذي شارك فيه 521 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، على جدول دقيق للرحلات والأنشطة الترفيهية والتعليمية المصاحبة، بهدف تكوين تجربة إثرائية متكاملة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضا البعد الثقافي والاجتماعي. كما تتوزع الأنشطة الميدانية بين زيارات علمية مثل زيارة متحف كلية الطب، والقبة الفلكية، ومركز الذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، وتجارب ترفيهية محفزة للعقل مثل «تجربة الباتل كارت»، و»تيم لاب»، والرحلات البحرية، إضافة إلى أنشطة رياضية يومية في القرية الرياضية، ومعارض علمية داخلية تتيح للمشاركين التعبير عن إبداعاتهم. وقدم الطلاب والطالبات مجموعة من المشاريع الابتكارية التي عكست حجم الجهد العلمي والإبداعي المبذول، حيث استعرض الطلاب 19 مشروعا، فيما قدمت الطالبات 14 مشروعا.

وتضمن البرنامج مجموعة من الرحلات الترفيهية والتعليمية التي أثرت التجربة، إذ خصصت 50 ساعة لرحلات الطلاب و25 ساعة لرحلات الطالبات، مما أسهم في تحقيق التوازن بين التعلم والاستكشاف.

وشهد الحفل الختامي حضور رؤساء البرنامج والمدربين في الجامعة، وتخلله عرض مشاريع الطلبة وتكريمهم بحضور أولياء أمورهم، في احتفالية عبرت عن ختام رحلة تعليمية غنية، عززت في نهايتها ثقة المشاركين بقدراتهم، ورسخت أهداف «موهبة» في تنمية الموهبة الوطنية وتمكينها.