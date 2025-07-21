شكرا لقرائتكم خبر «التدريب التقني»: التحاق أكثر من 8500 متدرب ومتدربة بمبادرة «رافد» العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن مبادرة «رافد» التي تعمل على تنفيذها بهدف التحاق المتدربين والمتدربات من الكليات التقنية والمعاهد بسوق العمل قبل التخرج, بلغ عدد الملتحقين بها (8576) متدربًا ومتدربة حتى نهاية 2024م. وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن مبادرة «رافد» تجسد أحد النماذج الناجحة للتكامل بين برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وسوق العمل، وتهدف المؤسسة من خلالها إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية للمتدربين والمتدربات وربط المهارات التدريبية بالفرص الوظيفية منذ وقت مبكر قبل تخرجهم.

وأشار العتيبي إلى أن المبادرة أسهمت في التحاق (1101) متدرب ومتدربة بسوق العمل قبل التخرج في العام الماضي، وذلك بزيادة بنسبة (0.39%) عن 2023م.

وتتيح مبادرة «رافد» للملتحقين بها الاستمرار في الحصول على المكافأة الشهرية من الكلية أو المعهد, إضافة إلى الأجر الشهري من صاحب العمل، وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، واحتساب الخبرة الوظيفية لهم، مما يعزز من فرص حصولهم على فرص عمل بعد التخرج.