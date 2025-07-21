شكرا لقرائتكم خبر ورش عمل ولقاءات تفاعلية في «أسبوع الإعلام والتسويق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن أسبوع الإعلام والتسويق الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بمركز دعم المنشآت في محافظة جدة العديد من ورش العمل، واللقاءات التفاعلية التي تتناول عدة محاور أبرزها إدارة التسويق والهوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصناعة المحتوى التسويقي للقطاع غير الربحي، ودور التسويق في المشاريع الناشئة، إلى جانب التسويق الرقمي الفعال من بناء العلامة وتحقيق المبيعات.

وتهدف الفعاليات التي ستقام على مدى 5 أيام، إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الإعلام والتسويق، وتعزيز حضورهم الإعلامي والتسويقي عبر سلسلة من البرامج التخصصية وورش العمل واللقاءات التفاعلية.

يذكر أن «منشآت» تنظم فعاليات أسبوع الإعلام والتسويق في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بمشاركة العديد من الجهات الممكنة من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن جهودها لدعم وتمكين رواد الأعمال، ورفع مستوى الوعي بالتخصصات الحديثة في مجال الإعلام والتسويق، وتوفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، لمواصلة دورها الداعم، وفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.