«الغطاء النباتي» يعزز جهوده لإزالة أشجار المسكيت الغازية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اتفاقية تعاون مع شركة البيئة الخضراء الصناعية؛ لتنفيذ أعمال إزالة أشجار المسكيت الغازية في عدد من المواقع المستهدفة واستخدام المخلفات الناتجة عن إزالتها بشكل صديق للبيئة، في خطوة تهدف إلى حماية الغطاء النباتي المحلي، ودعم الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق برامج عمل لتقييم كفاءة الوسائل والآليات المتبعة في التخلص من أشجار المسكيت، باعتبارها من الأنواع النباتية الغازية التي تُشكل تهديدا للنظم البيئية المحلية، وتؤثر سلبا على التنوع النباتي، وجودة الغطاء الأخضر.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لتنمية وإدارة الغطاء النباتي بالمركز الدكتور، بهجت بن طلعت حموه، أن الاتفاقية تُعد خطوة مهمة ضمن جهود المركز للتعامل مع تحديات النباتات الغازية واستعادة التوازن البيئي، مؤكدا حرص المركز على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الغطاء النباتي وتحقيق استدامته، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد ممثل الشركة، عمر بن ترحيب، التزامهم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إزالة النباتات الغازية، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأثر البيئي الإيجابي المنشود وحماية موارد المملكة الطبيعية للأجيال القادمة.

يذكر أن أشجار المسكيت الغازية تُعد من أبرز التحديات البيئية في بعض المناطق؛ لما لها من آثار ضارة على التنوع الأحيائي وموارد المياه، ما يستدعي تكثيف الجهود لتطبيق حلول عملية ومستدامة للحد من انتشارها والحفاظ على التوازن البيئي.

ويعمل مركز «الغطاء النباتي» على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعزز وجود غطاء نباتي مزدهر ومستدام في جميع أنحاء المملكة، وحمايته والمحافظة عليه وتطويره، وتأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ للوصول إلى تحقيق رؤية المركز في إيجاد غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة.