شكرا لقرائتكم خبر اختتام معسكر«ريادة الأعمال الريفية» بمنطقة الحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت بمنطقة الحدود الشمالية فعاليات المعسكر التدريبي، الذي نظمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بحضور المدير العام للفرع بندر بن صالح الهدية، ومشاركة أصحاب المشاريع الريفية من الجنسين.

واستمر المعسكر 5 أيام، ويهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الريفية المتميزة، وتمكينهم من التوسع والدخول إلى السوق بطريقة احترافية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمناطق الريفية.

وشمل المعسكر التدريبي 3 مراحل رئيسة: معسكرا تدريبيا، وحاضنة أعمال، ومسرعة أعمال، ونفذ بإشراف عدد من المختصين في مجال ريادة الأعمال.

وتركزت أهداف المعسكر على بناء قدرات رواد الأعمال الريفيين، ودعم الابتكار وتطوير المنتجات المحلية، إضافة إلى تسهيل دخول المشاريع إلى السوق ورفع قدرتها التنافسية.

ومن أبرز المخرجات المتوقعة للمعسكر: مشاريع قابلة للتوسع والنمو، وخطط عمل واضحة وقابلة للتطبيق، إضافة إلى تأهيل المشاركين لإدارة مشاريعهم باحترافية عالية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود «برنامج ريف» لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الريفية، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 في تنمية المناطق الزراعية وتحفيز الطاقات الوطنية.