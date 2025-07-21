11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي خلال موسم حج 1446هـ

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن كمية مياه زمزم المستهلكة في المسجد النبوي خلال موسم حج العام 1446هـ بلغت 11,830 طنا، وذلك خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 29 ذي الحجة 1446هـ. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن كمية مياه زمزم المستهلكة في المسجد النبوي خلال موسم حج العام 1446هـ بلغت 11,830 طنا، وذلك خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 29 ذي الحجة 1446هـ. وبذلت الهيئة أقصى الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، من خلال العمل المستمر على نقل مياه زمزم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بمهنية عالية وعمل دقيق على مدار الساعة. وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تعنى بتأمين مياه زمزم وتوزيعها بجودة عالية عبر نقاط سقيا منتشرة داخل المسجد النبوي وساحاته.

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