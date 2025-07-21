شكرا لقرائتكم خبر «بيئة منطقة مكة» تنفذ فعالية «نبتة في كل بيت لأرض أكثر عطاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا بإدارة البيئة، فعالية توعوية تحت شعار «نبتة في كل بيت لأرض أكثر عطاء»، قدمها قسم التوعية البيئية وتعزيز القدرات، وذلك بمقر جمعية غرس للقيم التعليمية بمحافظة جدة، وسط حضور لافت من الطالبات والمعلمات.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها الإدارة بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتكريس مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية، إذ تضمنت الفعالية عددا من الأنشطة التفاعلية، من بينها عرض تعريفي حول أهمية الأشجار ودورها المحوري في تحسين جودة الهواء ومكافحة التصحر، إلى جانب ورشة تعليمية قدمت للحضور شرحا عمليا حول خطوات زراعة النباتات المنزلية والعناية بها بطريقة صحيحة وآمنة، إضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية تعليمية للطالبات، تم من خلالها تقديم مجموعة من الألعاب البيئية الهادفة، التي ساعدت على ترسيخ المعلومات بطريقة مبسطة وممتعة، مما أسهم في رفع التفاعل والاهتمام بالقضايا البيئية بين المشاركات.

وفي ختام الفعالية وزعت أكثر من 80 شتلة زراعية على الحاضرات، لتشجيعهن على غرسها في المنازل والمساهمة في نشر ثقافة الزراعة المنزلية، وتعزيز الارتباط بالبيئة من خلال مبادرات عملية مستدامة.