شكرا لقرائتكم خبر «تطوير المدينة» تصدر تقرير «مرونة المدينة المنورة.. نحو مستقبل صامد ضد المخاطر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تقرير «مرونة المدينة المنورة.. نحو مستقبل صامد ضد المخاطر»، الذي يعد الأول من نوعه على المستويين العربي والوطني في مجال تحليل المخاطر متعددة الأبعاد، ووضع استراتيجيات لتعزيز مرونة المدن.

ويقدم التقرير تحليلا شاملا لقدرة المدينة المنورة على الصمود أمام المخاطر المزمنة والحادة والناشئة، مستندا إلى أطر ومعايير وطنية ودولية، ومنهجيات علمية وأدلة تدعم صناعة القرار، وتسهم في تعزيز البنية التحتية للمرونة الحضرية.

ويهدف التقرير إلى دعم جهود التخطيط الحضري المستدام، من خلال تحديد التحديات والمخاطر التي قد تواجه المدينة في مختلف القطاعات؛ مما يمهّد الطريق لتطوير استراتيجية مرونة متكاملة تسهم في بناء مستقبل أكثر صمودا.

ودعت الهيئة المهتمين والجهات المعنية إلى الاطلاع على التقرير الكامل من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.