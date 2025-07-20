شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 9,600 مستفيد من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني خلال النصف الأول من عام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني عن تمكين أكثر من 9,600 مستفيد خلال النصف الأول من عام 2025 في مختلف برامجها التدريبية التي توفرها ضمن المرحلة الثانية من برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني الهادف إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع الجاهزية السيبرانية لدى الجهات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة.

وأسهمت برامج الأكاديمية خلال النصف الأول من العام الجاري في تدريب أكثر من 3,200 مسؤول ومختص بالأمن السيبراني لدى مختلف الجهات الوطنية ضمن النسخة الثانية من «البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية» الذي شهد تنفيذ مجموعة من التمارين السيبرانية لعدد من القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين حماة الفضاء السيبراني في المملكة من الإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، كما بلغ عدد المستفيدين من «البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الوطنية في مجال الأمن السيبراني» الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، أكثر من 700 مختص بالأمن السيبراني يمثلون أكثر من 300 جهة وطنية، من خلال تقديم دورات تدريبية مكثفة تغطي جميع مجالات الأمن السيبراني.

وشهدت الأكاديمية تنمية مهارات وقدرات أكثر من 200 من أصحاب الفضيلة القضاة عبر النسخة الثانية من برنامج «بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني» الهادف إلى تعزيز المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة في المجال، وذلك من خلال تسليط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجالات الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.

وعملت الأكاديمية على تطوير مهارات أكثر من 4,200 طالب وطالبة في مجال الأمن السيبراني ضمن النسخة الثانية من «البرنامج التدريبي للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية المتخصصين في الأمن السيبراني» الذي تنفذه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، بهدف الإسهام في تهيئة الطلاب والطالبات للعمل بمجال الأمن السيبراني، فيما استفاد أكثر من 1,300 مختص في مجال تقنية المعلومات لدى الجهات الوطنية من برنامج «تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني» الهادف إلى تنمية القدرات لمختصي تقنية المعلومات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مجال الأمن السيبراني من خلال تنفيذ دورات تدريبية مكثفة، وعقد ورش عمل متخصصة في خمسة مجالات، هي «أساسيات الأمن السيبراني، إدارة الأنظمة التقنية، مفاهيم التحليل في الأمن السيبراني، أساسيات اختبار الاختراقات، أساسيات الاستجابة للحوادث السيبرانية».

وتعكس برامج الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني طابع الشمولية وتنوع الموضوعات التي تتسم بها لتغطية كافة المجالات ذات العلاقة بالأمن السيبراني والوصول إلى جميع الشرائح والقطاعات الوطنية المستهدفة حيث تُعد مركزاً لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وتقليص الفجوة الموجودة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، والإسهام في تعزيز الأمن السيبراني للمملكة من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والتمارين السيبرانية التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الحيوية في المملكة، وتستهدف من خلالها موظفي الجهات الوطنية، والطلبة حديثي التخرج من الجامعات والكليات السعودية في تخصصات الأمن السيبراني والمجالات ذات العلاقة للإسهام في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية لمختلف الجهات الوطنية.