وفد الهيئة السعودية للمياه يزور جامعة الملك عبدالعزيز يبحث فرص الشراكات ودعم الابتكار

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حضر اللقاء عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور سعيد علي با دغيش ومدراء المراكز البحثية في الجامعة ، حيث بحث اللقاء سبل التعاون في المجالات البحثية والعلمية مناقشة فرص الشراكات ودعم الابتكار في تقنيات وحلول المياه، ثم شاهد الحضور عرض تقديمي عن برامج البحث والابتكار المقدم من الهيئة السعودية للمياه للجامعات والمراكز البحثية ، إضافة إلى عرض شامل عن واحة المياه برابغ يشمل المرافق والمحطات التجريبية والمختبرات والفرص الواعدة للتعاون البحثي.
وبيّن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أهمية فتح قنوات اتصال دائمة وتعزيز التكامل بين الجامعة ممثلة في المراكز البحثية مع الهيئة السعودية للمياه لتحقيق استدامة الأمن المائي، مشيداً بجهود مركز أبحاث المياه في الحرص على تحقيق تلك الأهداف والعمل عليها ، مؤكداً حرص الجامعة على تنمية وتطوير التعاون في البحث والابتكار مع الهيئة السعودية للمياه.
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