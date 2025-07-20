اكتشف روعة الطبيعة في 4 من أجمل منتزهات عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في قلب منطقة عسير، تنبض الطبيعة بسحرٍ يأسر القلوب وتروي منتزهاتها حكايات الجمال الخالدة، لتكون وجهة محبي استكشاف الطبيعة خلال صيف السعودية 2025 الذي يأتي تحت شعار "لون صيفك".

وتمزج منتزهات عسير بين الإثارة والهدوء لتقدم تجربة سياحية لا تُنسى، وهناك أربعة من أجمل المنتزهات التي تجسد روعة الطبيعة وترسخ نفسها كمحطاتٍ خالدة في الذاكرة يمكن زيارتها واكتشاف روعة طبيعتها.

يتربع منتزه السحاب على عرش الجمال الطبيعي في عسير، حيث يطل على مناظر خلابة تمتزج فيها السحب البيضاء مع القمم الجبلية، ويُعد هذا المنتزه ملاذًا مثاليًا لك ولأسرتك بما يوفره من مساحات خضراء واسعة وممرات مظللة تجعله يقدم تجربة تنزه ممتعة تناسب العائلات والأفراد على حد سواء.

أما منتزه الأمير سلطان فهو واحةً خضراء تجمع بين الترفيه والطبيعة، ويوفر لك أجواءً عائلية ممتعة مع مرافق تناسب جميع الأعمار من الألعاب المخصصة للأطفال إلى المساحات الخضراء التي تتيح لك ولأسرتك الاستمتاع بنزهة هادئة، وما يميز هذا المنتزه أن موقعه استراتيجي وإطلالاته بانورامية على جبال عسير، مما يجعله وجهة مثالية لمن يبحث عن المتعة والراحة في آنٍ واحد.

المنتزه الثالث هو المربع بتصميمه الفريد الذي يحتفي بالطبيعة العسيرية، حيث المساحات الخضراء الشاسعة والممرات المحاطة بالأشجار الوارفة، ويوفر المنتزه أجواءً هادئة مثالية لمحبي النزهات والتصوير الفوتوغرافي، مع إطلالات تأسر الأنفاس على المناظر الطبيعية المحيطة.

وأخيرًا منتزه العقالة الذي يعتبر من الوجهات المفضلة للزوار ومحبي الطبيعة لأنه يجمع بين الترفيه والطبيعة في تناغمٍ مثالي، ويتميز بمرافقه المتكاملة، بما في ذلك مناطق الألعاب للأطفال، والجلسات العائلية المريحة، والمساحات الخضراء التي تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة الرائعة.

ويأتي برنامج صيف السعودية هذا العام تحت شعار "لون صيفك"، ويمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، في 6 وجهات سياحية متنوعة، منها الشواطئ والمنتجعات بجوها المعتدل في جدة والبحر الأحمر، والمرتفعات والطبيعة الساحرة والأجواء الباردة في كلٍ من الطائف والباحة وعسير.

كما يتضمّن أكثر من 600 منتج وتجربة سياحية، وعددا من الفعاليات الكبرى منها كأس العالم للرياضات الإلكترونية «EWC»، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس المقبل، إضافة إلى "موسم جدة" و"موسم عسير" اللذين يضمان العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة، والتي يتم طرحها عبر منصة "روح السعودية" www.visitsaudi.com/ar، وتشمل عروضا للتسوق والفنادق وتذاكر الطيران، لجذب السياح والزوار والعائلات لقضاء أيام ممتعة بين ألوان الطبيعة المتنوعة في صيف السعودية.