شكرا لمتابعة خبر عن صور من طفولة الأمير النائم قبل دخوله غيبوبة 20 عامًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعاطف الكثيرون في العالم العربي بأجمعه مع نبأ وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف باسم الأمير النائم، والذي كان قد دخل في غيبوبة استمرت 20 عامًا، لم يشعر خلالها بشيء، ولم يستيقظ قط، لتصعد روحه إلى السماء، بعد محاولات عديدة لإيقاظه.

وأعلنت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، وفاة الأمير النائم، الوليد بن خالد بن طلال، عبر حسابها الرسمي على منصة «X»، بعد غيبوبة استمرت لأكثر من 20 عامًا، نتيجة تعرضه إلى حادث سير عام 2005، معلقة: «انتقل إلى رحمة الله الأمير، الوليد بن خالد بن طلال، بعد سنوات من المرض، فاللهم اجعل ما أصابه تطهيرا يا رب، اللهم عوضه عن شبابه في الجنة يا رب، اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك، الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وشاركت الأميرة ريم بنت الوليد، مجموعة من الصور للأمير النائم، قبل دخوله في غيبوبة، إحداها وهو رضيع، وأخرى وهو في طفولته، ويرتدي عباءة بيضاء ويقف إلى جوار والده، ما أثار تعاطف عدد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات بالدعاء له.