اخبار السعوديه

زوجان يوثقان لحظة رومانسية تحت المطر .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

زوجان يوثقان لحظة رومانسية تحت المطر .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن زوجان يوثقان لحظة رومانسية تحت المطر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لقطة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل، وثق زوجان لحظة استمتاعهما بالأجواء الماطرة في مشهد عفوي مليء بالمشاعر الدافئة.

وظهر الثنائي وهما يسيران جنبًا إلى جنب تحت زخات المطر، يتبادلان الضحكات والنظرات،حيث عكست اللقطات لحظة انسجام حقيقية بينهما.

وقد علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بعبارات مليئة بالإعجاب، مؤكدين أن مثل هذه اللحظات البسيطة قد تكون الأجمل في الحياة، لا سيما حين تكون صادقة وتلقائية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا