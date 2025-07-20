شكرا لمتابعة خبر عن أمير المنطقة الشرقية: نبارك لأهالي المنطقة الإعلان عن ناقل جوي جديد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، التهنئة لأهالي المنطقة الإعلان عن ناقل جوي جديد سيكون مقره الشرقية.

ورعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم 20 يوليو 2025، حفل تدشين الهوية الجديدة والمخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، إلى جانب المخطط العام لمطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي.

ودشّن إستراتيجية مطارات الدمام، وافتتح حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار ريال، وشملت تنفيذ 77 مشروعًا تنمويًا لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة المسافر.

وأُعلن خلال الحفل عن ناقل وطني اقتصادي جديد ينطلق من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ويقدّم رحلات إلى 24 وجهة داخلية و57 وجهة دولية.