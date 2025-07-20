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مواطنة تدرس في 7 دول وتلتحق بـ 28 دورة تدريبية لاحتراف صناعة الصابون..فيديو

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مواطنة تدرس في 7 دول وتلتحق بـ 28 دورة تدريبية لاحتراف صناعة الصابون..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت المواطنة قمراء الشمري، من منطقة حائل، عن أسرار تعلمها صناعة الصابون بجميع أنواعه من الزيوت الطبيعية.

وقالت قمراء، في حديثها لقناة العربية: “كنت هاوية للصناعة، لكن الدراسة كانت صعبة بسبب التنقل والحركة، ومع أزمة فُتح لنا باب التعلم عن بعد”.

وأضافت قمراء: “درست في سبع دول هي: الأردن، ومصر، وتونس، والكويت، وجدة، وسوريا، والمغرب، وأخذت حوالي 28 دورة تدريبية للتوصل لأفضل طرق تعلم صناعة الصابون وتطويره”.

وذكرت المواطنة أنها نجحت في تأسيس معمل صغير بمنزلها، مؤكدة أن أسرتها بأكملها كانت داعمة لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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