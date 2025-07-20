شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تدرس في 7 دول وتلتحق بـ 28 دورة تدريبية لاحتراف صناعة الصابون..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المواطنة قمراء الشمري، من منطقة حائل، عن أسرار تعلمها صناعة الصابون بجميع أنواعه من الزيوت الطبيعية.

وقالت قمراء، في حديثها لقناة العربية: “كنت هاوية للصناعة، لكن الدراسة كانت صعبة بسبب التنقل والحركة، ومع أزمة كورونا فُتح لنا باب التعلم عن بعد”.

وأضافت قمراء: “درست في سبع دول هي: الأردن، ومصر، وتونس، والكويت، وجدة، وسوريا، والمغرب، وأخذت حوالي 28 دورة تدريبية للتوصل لأفضل طرق تعلم صناعة الصابون وتطويره”.

وذكرت المواطنة أنها نجحت في تأسيس معمل صغير بمنزلها، مؤكدة أن أسرتها بأكملها كانت داعمة لها.