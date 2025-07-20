شكرا لمتابعة خبر عن محمد عبده يشيد بالفنانة أروى والأخيرة : لحظة فارقة في مسيرتي… فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد فنان العرب محمد عبده بأداء الفنانة أروى لأغنيته الشهيرة “الله أحد”، مؤكدًا على تأدية الأغنية بطريقة رقيقة ومؤثرة.

وقال محمد عبده في رسالة صوتية: “عملت جهدًا طيبًا، وعجبني أنا شخصيًا أداؤك لأغنية الله أحد، الطريقة التي قدمت بها العمل كانت رقيقة جدًا، وتحسب لك”.

ومن جهتها، عبرت أروى خلال حديثها مع قناة “السعودية”، عن سعادتها بإشادة فنان العرب قائلة: “أجمل تعليق سمعته! لما سمعت صوت فنان العرب قلت لنفسي أعرف الصوت، لكن تفاجأت أنه فعلًا محمد عبده. حتى لو فقدت الشغف، صوته وحده كفيل يعيده”.

أروى، المعروفة بأدائها لأغاني الراحل طلال مداح، تحدثت عن شغفها بقراءة القصائد العربية والموشحات، مشيرة إلى ثراء الإيقاعات السعودية الأصيلة مثل الينبعاوي والدانة والخبيتي والدوسري.

وختمت حديثها بالتأكيد على أهمية تصدير الفن السعودي للعالم، قائلة: “اليوم عندنا بيئة فنية صحية للمرأة، وفي تعاون مثمر مع وزارة الثقافة والإعلام”.