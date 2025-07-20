شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تواصل حملاتها لضبط مخالفات تقسيم الوحدات التأجيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصلت أمانة منطقة الرياض تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للحد من مخالفات تقسيم الوحدات السكنية في العمائر والفلل، التي تجاوزت عدد الوحدات المحددة في رخص البناء، ضمن جهودها والتزاماتها بتحسين المشهد الحضري.

وتأتي هذه الحملة بعد رصد ارتفاع في أعداد التجاوزات داخل الأحياء السكنية، خاصة ما يتعلق بتحويل الفلل والملاحق العلوية إلى وحدات متعددة بهدف التأجير، دون الالتزام بالأنظمة أو تطبيق الاشتراطات الفنية المعتمدة، مما أسفر عن خلل عمراني وتزايد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.

وشملت الحملة 134 جولة في نطاق 15 بلدية فرعية، أصدرت خلالها الفرق الميدانية إشعارات مخالفة في جميع المواقع التي تمت زيارتها.

كما شددت الأمانة على استمرار الحملة ضمن خطة شاملة تشمل الرصد والمعالجة وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدة أن هدفها ليس فقط تطبيق النظام، بل ضمان جودة حياة أفضل لسكان العاصمة الرياض.