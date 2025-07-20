شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى سمو الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز نجله الراحل على حسابه بموقع أكس .

وكتب سموه :”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي} بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى إبننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم”.

وأضاف أن الصلاة على الفقيد ستقام غداً الأحد 25/1/1447 الموافق 20/7/2025 للرجال في جامع الإمام تركي بن عبدالله بعد صلاة العصر، وللنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد صلاة الظهر.

ولفت إلى أن العزاء سيُقام لمدة ثلاثة أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء ، وسيكون عزاء الرجال في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية، وعزاء النساء : في قصر الفاخرية قصر الأمير طلال بن عبدالعزيز – يرحمه الله، وذلك بعد صلاة المغرب.