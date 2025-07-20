شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2025 بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت مساء الجمعة، بجامعة الملك سعود فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2025، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور علي بن محمد مسملي، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، الذي استضافته الجامعة خلال الفترة من 28 يونيو حتى 17 يوليو 2025، بمشاركة 690 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، عن اعتزاز الجامعة باستضافة هذا البرنامج النوعي بالتعاون مع مؤسسة «موهبة»، مبينا أن الطلبة المشاركين من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى طلبة بعض الدول العربية ضمن مبادرة «الموهوبون العرب»، تلقوا تدريبا عالي المستوى في أحدث المعامل والمراكز البحثية بالجامعة، بإشراف نخبة من الخبرات الوطنية والدولية.

وأوضح أن البرنامج يواكب مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشددا على أن رهان القيادة الرشيدة - أيدها الله - على شباب الوطن هو ركيزة لكل تنمية.

وشهد الحفل تكريم الطلبة المتميزين في البرنامج، الذي امتد على مدار 3 أسابيع، قدّم خلالها المشاركون مشاريع علمية وبحوثا نوعية في مسارات متنوعة؛ تهدف إلى صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم في تخصصات علمية متقدمة.

وتجول رئيس الجامعة المكلف والأمين العام لـ»موهبة» في المعرض المصاحب للطلاب، واستعرض الطلاب ابتكاراتهم وأفكارهم البحثية ضمن الوحدات الإثرائية، وسط إشادة بالحضور العلمي والمستوى المتميز الذي يجسد ما اكتسبه الطلبة من معارف ومهارات خلال فترة البرنامج.

وتضمن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 21 مسارا إثرائيا، منها 10 وحدات مخصصة للطلاب شملت: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والطاقة المتجددة، والعمارة والتصميم الإبداعي، والعلوم الطبية والحيوية، والتشريح ووظائف الأعضاء، والتشفير، والأمن السيبراني، والرياضيات الاكتوارية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وشاركت الطالبات في 11 وحدة إثرائية شملت: التشفير، والرياضيات الاكتوارية والمالية، وعلم التشريح ووظائف الأعضاء، والطاقة المتجددة، والتطبيقات الكيميائية، والعمارة ومبادئ التصميم الهندسي، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية والحيوية، والتحقيق الجنائي الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنية الحيوية.

أما برنامج موهبة الإثرائي العالمي فقد ضم 8 وحدات بحثية متقدمة، نفذها نخبة من الخبراء الدوليين وأعضاء هيئة التدريس، وتنوعت بين: الطب وعلوم الجراحة، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وعلوم الحاسوب لمستقبل رقمي، والأمن السيبراني والتشفير، والبيانات الضخمة في العلوم الطبية الحيوية، وأساسيات الاستثمار والاقتصاد، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الفضاء.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الشراكة المستمرة بين جامعة الملك سعود ومؤسسة «موهبة»؛ بهدف رعاية الطلبة الموهوبين وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم وبناء مستقبلهم العلمي؛ دعما لتوجهات المملكة في الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.