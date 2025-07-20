شكرا لقرائتكم خبر برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة ‏الحيوانية والسمكية، مذكرة تفاهم مع شركة «فيج قارد» العالمية ‏المتخصصة في حلول التقنية الحيوية، وشركة «التنمية الغذائية» المتخصصة بإنتاج الدواجن في المملكة، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.‏

وتأتي هذه الشراكة امتدادا لمساعي المملكة، في دعم استدامة الإنتاج ‏الحيواني، وتحسين جودة وسلامة المنتجات المحلية، من خلال تبني حلول ‏مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر الصحية والبيئية، وتعزز القدرة التنافسية ‏للمنتجات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبموجب المذكرة، ستقدم «فيج قارد» تقنياتها الحيوية المتقدمة عبر وكيلها ‏المحلي «بورتاليس كابيتال» إلى شركة «التنمية الغذائية»، التي ستتولى ‏تطبيق هذه التقنيات وتوطينها داخل السوق السعودي، بما يدعم تطوير ‏قطاع الدواجن ورفع كفاءته التشغيلية والإنتاجية، ويؤسس لقطاع حيواني ‏قائم على الابتكار والمعرفة.‏

‏وتتمحور هذه الشراكة، حول تقنية العاثيات البكتيرية (Bacteriophages)، التي تعد بديلا حيويا واعدا للمضادات الحيوية ‏التقليدية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بمقاومة البكتيريا ‏للمضادات، إذ تستهدف العاثيات بكتيريا السالمونيلا بشكل نوعي، ما يسهم ‏في تقليل انتشارها، وخفض الاعتماد على المضادات الحيوية، والتحول ‏نحو إنتاج غذائي أكثر أمان.

ويسهم استخدام هذه التقنية، في تقليل مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن ‏السالمونيلا في المنتجات الحيوانية كالدواجن والبيض، بما يرفع من جودة ‏وسلامة المنتج النهائي، ويعزز فرصه التنافسية في الأسواق المحلية ‏والعالمية.‏

وتشير العديد من الدراسات، إلى قدرة تقنية العاثيات البكتيرية، على خفض ‏نسب الإصابة ببكتيريا السالمونيلا في الدواجن بنسبة ‏تصل إلى 90%، كما تدعم هذه التقنية استراتيجيات العلاج الذكي عبر مزيج من ‏العاثيات التي تهاجم البكتيريا المقاومة بطرق متعددة، مما يعزز من فاعلية ‏العلاج، ويحد من ظهور سلالات جديدة مقاومة. ‏

وأكد البرنامج الوطني أن هذه المذكرة تمثل محطة مفصلية في مسار ‏توطين التقنيات الحيوية ودعم الابتكار، وتسهم في بناء منظومة إنتاج ‏غذائي أكثر مرونة وجودة واستدامة.‏

من جانبها أعربت شركة التنمية الغذائية عن اعتزازها بهذه الشراكة ‏النوعية، التي تنسجم مع استراتيجيتها في تبني أحدث الحلول التقنية، وتقديم ‏منتجات آمنة وعالية الجودة، مؤكدة التزامها بالابتكار محورا رئيسا ‏لتطوير أعمالها.‏