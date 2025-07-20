شكرا لقرائتكم خبر سعوديات يسجلن حضورا تاريخيا في نهائيات كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت المملكة لحظة تاريخية في بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025)، من خلال مشاركة اللاعبات السعوديات Lynx و Lunar و Livin ضمن الفريق السعودي Twisted Minds، في منافسات لعبة Mobile Legends: Bang Bang.

وتأهل الفريق من مرحلة المجموعات إلى مرحلة النهائيات بعد تغلبهن على الفريق السعودي الآخر Falcons Vega MENA في المواجهة الحاسمة لبطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.

وأوضحت لاعبة فريق تويستد مايندز السعودية «Lunar» أن المشاركة في البطولة تعد نقلة نوعية لها ولزميلاتها في الفريق، في ظل بيئة جديدة ومجتمع تنافسي عالمي، مؤكدة أن الفريق يملك من المهارات والإمكانات ما يؤهله لمنافسة كبرى الفرق العالمية.

وأعربت عن تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية ورفع راية المملكة في المحافل الدولية، في ظل الدعم الكبير الذي حظي به الفريق من الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، من حيث توفير الأجهزة، والإشراف الفني والإداري والتدريب، إلى جانب المشاركات في بطولات إقليمية سابقة أسهمت في صقل مهارات الفريق واستعداده لهذه البطولة.

يذكر أن هذه المشاركة تعد الأولى للفريق في البطولة العالمية، بعد عام من الاستعدادات المكثفة والتجهيزات الفنية.