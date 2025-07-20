أسبوع ثان حافل بالإثارة في كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025)، بأسبوع ثانٍ حافل بالبطولات الاحترافية والمنافسات المشوقة، التي ترسخ من مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية.

ويشهد الأسبوع الثاني احتدام المنافسة على ألقاب جديدة ضمن 4 بطولات رئيسة، هي: League of Legends، Dota 2 ،Free Fire، إلى جانب بطولة Mobile Legends: Bang Bang المخصصة للسيدات، ما يضفي مزيدا من التنوع والحماس على أكبر حدث عالمي من نوعه.

ويشهد هذا الأسبوع عودة لعبة League of Legends، إحدى أشهر ألعاب الرياضات الالكترونية على مستوى العالم، وتتنافس نخبة من أقوى الأندية العالمية على لقب البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار.

وانطلقت البطولة بخروج مبكر لكل من Cloud9 من أمريكا الشمالية، وGAM Esports من فيتنام، بينما تأهل فريق G2 Esports الأوروبي إلى الأدوار النهائية بعد أداء مثالي في اليوم الأول.

وتترقب الجماهير حول العالم ظهور الفريق الكوري الشهير T1، حامل اللقب في نسخة (2024)، الذي يبدأ مشواره هذا الأسبوع للدفاع عن لقبه، في منافسات قد تشهد إعادة لسيناريو نهائي بطولة منتصف الموسم بينه وبين فريق Gen.G.