شكرا لقرائتكم خبر تأهل فريقين إلى نصف نهائي بطولة »Dota 2« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق Tundra Esports في حجز مقعده في نصف نهائي «Dota 2»، ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، بعد تحقيقه فوزا مهما على فريق BB Team بنتيجة (2-1)، مقدما أداء قويا وحاسما ضمن مجريات اللعبة.

وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، تمكن فريق Team Falcons من كسب فريق Team Liquid بنتيجة (2-0)، ليضمن بدوره التأهل إلى نصف النهائي، وسط إشادة واسعة بأداء الفريق وتكتيكاته المحكمة.

وسيلتقي الفريقان المتأهلان، Tundra Esports وTeam Falcons، في مواجهة مرتقبة، لتحديد الطرف المتأهل إلى نهائي البطولة.