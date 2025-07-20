ألعاب تفاعلية تجذب الزوار في بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية (2025)، المقامة حاليا في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض، تفاعلا واسعا من الزوار، من خلال تجارب تفاعلية مصممة لدعم الإبداع وتعزيز الابتكار بين فئة الشباب.

وتضمنت الفعاليات مضمارا للسباقات الافتراضية يحاكي تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1، إذ تنظم سباقات يومية على فترتين، تتيح للمشاركين فرصة التأهل إلى النهائيات الأسبوعية، التي تمنح الفائزين جائزة كبرى في ختام البطولة.

وشملت الفعاليات تحديا رقميا يتيح للمشاركين الدخول في سباق افتراضي باستخدام هواتفهم الذكية، يتحكم المتسابق بسيارته عبر ميلان الجهاز أو باستخدام الأزرار الظاهرة على الشاشة، وذلك ضمن أجواء تنافسية تحفز على التفاعل، بالإضافة إلى تجربة محاكاة تتيح لهم اختبار مهاراتهم في القيادة ضمن بيئة افتراضية واقعية.