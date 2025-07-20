شكرا لقرائتكم خبر ختام منافسات السيدات في Mobile Legends: Bang Bang ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات السيدات في لعبة Mobile Legends: Bang Bang، ضمن كأس العالم للرياضات الالكترونية في نسختها الثانية، بعد تأهل فرق Team Liquid، Vincere PH وONIC Pertiwi، وTeam Vitality إلى الأدوار النهائية، إضافة إلى تأهل تاريخي للفريق السعودي Twisted Minds، الذي نجح في خطف بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة الأولى بعد تغلبه على غريمه التقليدي محليا Valcons Vega MENA، في ظل خروج 8 فرق من المنافسة.

وفي منافسات Free Fire انطلقت الجولة الافتتاحية عبر 6 خرائط وتصدر Team Falcons جدول الترتيب موقتا بأداء قوي من نجوم الفريق التايلنديين، مع منافسة شديدة أظهرتها الفرق البرازيلية aiN Gaming وFluxo، ومن المتوقع أن يشهد ختام البطولة مزيدا من الإثارة، وخصوصا أن طبيعة اللعبة تفتح المجال للتقلبات السريعة، كما أثبتت ذلك منافسات Apex Legends في الأسبوع الأول، إذ تغيّرت النتائج بشكل مفاجئ.

ويواصل الحدث العالمي جذب اهتمام الملايين من المتابعين حول العالم، مدفوعا بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تواصل فيه المملكة ترسيخ ريادتها العالمية في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، من خلال تقديم منصة رائدة تجمع بين الترفيه والمنافسة.