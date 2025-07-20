شكرا لقرائتكم خبر الهاتف الذي مهد الطريق لعصر الترفيه المحمول.. يطل في كأس العالم للألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد عام 2003م طرح أحد أبرز الابتكارات في تاريخ الهواتف المحمولة، إذ كشف حينها عن جهاز مبتكر تحت مسمى «Nokia N-Gage»، الذي يعد من أوائل الهواتف التي حاولت دمج مفهوم الألعاب الالكترونية مع الهاتف المحمول في جهاز واحد.

ويعرض الجهاز حاليا ضمن جناح «ريترو بارك» في بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، المقامة في بوليفارد رياض سيتي، ليستعيد الزوار من خلاله ملامح البدايات الأولى لعصر الألعاب المحمولة، ويطلعون على تجربة تقنية رائدة جمعت بين الترفيه والتكنولوجيا في وقت مبكر.

وجاء إطلاق «Nokia N-Gage» في محاولة لابتكار هاتف ترفيهي شامل، تميز بتصميم يشبه أجهزة الألعاب المحمولة، وزود بشاشة محسنة وأزرار تحكم مخصصة، بالإضافة إلى مكتبة ألعاب الكترونية حصرية، ما جعله سابقا لعصره من حيث الدمج بين الاتصال والترفيه.

وعلى الرغم من محدودية نجاحه التجاري، نتيجة عدة عوامل، أبرزها تصميمه غير العملي كونه هاتفا تقليديا، وضعف دعم المطورين، إلا أن الجهاز أسهم في ترسيخ مفهوم «الهاتف كمنصة ألعاب»، وهو ما بات اليوم سمة أساسية في الهواتف الذكية الحديثة.

ودعم الجهاز عددا من الميزات التقنية المتقدمة آنذاك، منها تشغيل ملفات MP3، وتصفح الإنترنت، وإمكانية الاتصال عبر البلوتوث، فضلا عن كونه الأساس لمنصة « N-Gage Arena « التي أطلقتها نوكيا لاحقا لتوسيع تجربة اللعب الجماعي عبر الإنترنت.

وتبرز أهمية عرض هذا الجهاز ضمن البطولة العالمية الجارية، في كونه يمثل محطة محورية ضمن تطور صناعة الألعاب المحمولة، ويعكس القفزات التقنية لعالم الهواتف الذكية، بدءا من الأجهزة الموجهة للاتصال، وصولا إلى منصات رقمية متعددة الوظائف.