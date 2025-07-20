شكرا لقرائتكم خبر معلقون ومحللون يرتقون بتجربة المشاهدة في كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبهرت بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، جماهير الرياضات الالكترونية، عبر الأداء اللافت لنخبة المعلقين والمحللين لمنافسات الحدث العالمي، الذين أعادوا تعريف تجربة المشاهدة بأدائهم الحيوي والمبتكر.

ويتميز المعلقون بأسلوبهم التفاعلي الذي يجمع الدقة الفنية والإثارة الجماهيرية، إذ يظهرون قدرة فائقة على نقل تفاصيل المواجهات لحظة بلحظة، من خلال استخدام لغة قريبة من الجمهور واللاعبين، مع مصطلحات من بيئة الألعاب، وإدخال مقاطع صوتية وتعليقات فورية تتفاعل مع مجريات اللعبة، إضافة لإيجاد أجواء تشويقية حتى في اللحظات التكتيكية البطيئة.

أما المحللون، فقد تميزوا بتقديم رؤى فنية تستند إلى قراءة حية للخرائط، واستراتيجيات الفرق، وتحليل أداء اللاعبين بناء على إحصائيات مباشرة، حيث تقوم فرق التحليل باستخدام أدوات مرئية متطورة، منها إعادة لقطات بتقنية الواقع المعزز AR، عرض خرائط حرارية لتحركات اللاعبين، ومقارنة أداء اللاعبين والزمن الفعلي باستخدام تقنيات تحليل بيانات متقدمة.

يذكر أن البطولة تبث بأكثر من 30 لغة لتصل إلى مشاهدين في أكثر من 100 دولة، مع دعم من أكثر من 80 شريكا إعلاميا، إذ تشهد نسخة هذا العام قفزة نوعية في إنتاج المحتوى، حيث سيقدم أكثر من 50 ساعة من المحتوى عالي الجودة ضمن برنامج EWC Spotlight، بالتعاون مع IMG، ليوزع على القنوات التلفزيونية.