شكرا لقرائتكم خبر متنزه الناشر يجذب زوار كأس العالم للرياضات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد متنزه الناشر ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، المقام حاليا في الرياض، إقبالا واسعا من الزوار ومحبي الألعاب الرقمية، حيث يقدم تجارب تفاعلية مبتكرة تستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة الألعاب الالكترونية حول العالم.

ويعد متنزه الناشر أحد أبرز المرافق الترفيهية المصاحبة للمهرجان، ويجمع بين كبرى شركات النشر العالمية والمطورين، لتقديم عروض مباشرة وتجارب لعب حصرية للزوار، بالإضافة إلى منصات تفاعلية تسمح للجمهور التعرف على مستقبل الألعاب، والتفاعل مع ممثلي الشركات العالمية.

ويتيح المتنزه للزوار فرصة لقاء شخصيات مؤثرة في مجال تطوير الألعاب، والمشاركة في تحديات ومسابقات يومية توفر جوائز تحفيزية وتجارب في بيئة مصممة بأحدث التقنيات.