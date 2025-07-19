شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الفرج قصة شغف سعودي تحول إلى احتراف في فن النحت اليدوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - من وسط الأخشاب، بدأت حكاية عبدالله الفرج قبل أكثر من ثلاثة عقود، حين اكتشف شغفه منذ الطفولة بتحويل الخشب إلى تحف فنية تنبض بالإبداع.

و تمكن الفرج مع مرور السنوات من تطوير موهبته وتحويلها إلى حرفة متقنة أصبحت مصدر دخل دائم له، ومثالًا على الإبداع السعودي الخالص.

وقال الفرج في حديثه لقناة الإخبارية :” أنه وصل إلى مرحلة شبه احترافية باستخدام أدوات متاحة ومتوفرة، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الدولة للحرفيين، من خلال توفير الموارد والتسهيلات التي تسهم في الحفاظ على هذا الإرث الفني وتطويره.

ويعد الفرج اليوم واحدًا من أبرز النحاتين على مستوى المملكة، حيث استطاع الجمع بين تخصصه الأكاديمي وعشقه للحرف اليدوية، ما أكسبه تميزًا وفرادة في أعماله.