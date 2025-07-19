شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يبادر بعلاج طفلة فلسطينية مصابة بورم في الدماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنقاذ حياة الطفلة الفلسطينية “سما” من قطاع غزة البالغة من العمر تسع سنوات، والمصابة بورم في الدماغ يستدعي تدخلاً طبيًا متخصصًا وفوريًا.

وقام المركز بتمويل ونقل الطفلة إلى مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، إذ بدأت رحلة علاجها بإشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وذلك في ظل ما يعانيه القطاع الصحي في قطاع غزة من تدهور حاد ونقص في الخدمات الطبية، ولا سيما التخصصية منها.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأشقاء من الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الرعاية الطبية المتخصصة للفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من معاناتهم في ظل التحديات الصحية التي يواجهونها .