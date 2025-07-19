شكرا لمتابعة خبر عن المسند: موسم الغبرة مستمر في جازان حتى منتصف أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن موسم الغبرة في منطقة جازان يبدأ عادة في أواخر يونيو، ويمتد حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار، خاصة في السهول الساحلية.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن العواصف الرملية خلال شهري يوليو وأغسطس تُعد أمرًا طبيعيًا في الجنوب الغربي من المملكة، خاصة في جازان وتهامة عسير، بينما تبقى نسب حدوثها محدودة في بقية المناطق.

وأضاف : “أن ما زال موسم البوارح قائمًا”، موضحًا أنها رياح شمالية شرقية جافة ونشطة نسبيًا تؤثر على المنطقة الشرقية والشمال الشرقي من السعودية، لكنها تبدأ في التراجع تدريجيًا مع دخول شهر أغسطس.