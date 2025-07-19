شكرا لمتابعة خبر عن استشاري بتخصصي الرياض: زراعة جهاز دعم بطيني بالروبوت تمثل سبقًا طبيًا عالميًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الدكتور فراس خليل، أن الإنجاز الذي حققه المستشفى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث تمثل في زراعة جهاز دعم بطيني باستخدام تقنية الروبوت، ضمن جهود المستشفى المستمرة لابتكار حلول أكثر أمانًا لعلاج مرضى فشل القلب المتقدم.

وقال خليل: “زراعة مضختين صناعيتين للقلب تعد من العمليات عالية الخطورة، لذا لجأنا إلى ابتكار طرق أكثر أمانًا لإجراء مثل هذه العمليات”.

وأوضح أن هذا النوع من العمليات يجرى في أقل من عشر مستشفيات على مستوى العالم، ويتم عادةً عن طريق شق كامل للصدر، ما يؤدي إلى مضاعفات تشمل النزيف والالتهابات، ويستلزم المكوث على أدوية لفترة طويلة داخل المستشفى، إلى جانب حاجة المريض لنقاهة طويلة الأمد.

وأضاف خليل: “في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ونظرًا لارتفاع أعداد مرضى فشل القلب لدينا والحاجة المتزايدة لزراعة مضختين، دفعنا ذلك إلى التفكير في أساليب مبتكرة تقلل من المخاطر وتحسن من نتائج الشفاء”.

وأشار إلى أن الفريق الطبي عمل على تطوير أسلوب جراحي آمن بمستوى أعلى من الطرق التقليدية التي تعتمد على فتح الصدر بالكامل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعد خطوة متقدمة في مجال جراحات القلب ويدعم مكانة “التخصصي” كمركز عالمي رائد في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة.