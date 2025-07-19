شكرا لمتابعة خبر عن والد يُحول الملكة ألى زواج ويدعو لتيسير الزواج وتخفيف التكاليف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت إحدى مناسبات عقد القران في المملكة لحظة مؤثرة حين أعلن والد العروس تحويل عقد القران “الملكة”، إلى زواج رسمي في نفس اليوم، وسط ترحيب الحضور وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال والد العروس خلال المناسبة:”أتمنى كل واحد يملك على بنته يزوجها مباشرة، بدل ما يتأخرون ويكلف على نفسه ويدفع 100 ألف على مناسبة واحدة فقط”.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة، حيث اعتبرها البعض خطوة عملية لتخفيف التكاليف وتيسير الزواج على الشباب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

كما رأى آخرون فيها دعوة صادقة لإعادة النظر في العادات المرتبطة بالزفاف، والتركيز على جوهر العلاقة الزوجية بدلاً من مظاهر الاحتفال الباهظة.