شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن البوستر التشويقي الثاني لفيلم الأكشن 7DOGS والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن البوستر التشويقي الثاني لفيلم الأكشن المنتظر «7DOGS»، الذي يجمع بين النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، في تجربة سينمائية مثيرة تترقبها الجماهير.

ونشر آل الشيخ البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث ظهر النجمان في لقطة حماسية وهما يحملان أسلحتهما، بينما تقف خلفهما سبعة كلاب، في مشهد يوحي بطابع الفيلم المليء بالإثارة والتشويق.

ويُنتظر طرح الفيلم قريبًا في دور العرض السينمائية، على أن يتم الإعلان عن موعد العرض الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ويأتي الفيلم ضمن سلسلة من الأعمال الفنية التي تدعمها الهيئة العامة للترفيه، ضمن جهودها الهادفة إلى النهوض بصناعة السينما في المملكة، وتقديم محتوى عربي عصري قادر على جذب الجمهور المحلي والعالمي.

ويُعد «7DOGS» من أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة هذا العام، خاصة مع اجتماع اثنين من أقوى نجوم الأكشن في العالم العربي في عمل واحد.