شكرا لمتابعة خبر عن نجاح المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي يارا ولارا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الفريق الطبي والجراحي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي السعودي “يارا ولارا” بنجاح، وبدء المرحلة الثانية من العملية في الوقت الراهن.

وكانت قد بدأت صباح اليوم عملية فصل التوأم السيامي “يارا ولارا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.

وتتكون العملية التي يُشرف عليها الفريق الطبي السعودي المتخصص، من 9 مراحل جراحية دقيقة، ويُتوقع أن تستغرق نحو 15 ساعة، وسط متابعة طبية دقيقة.