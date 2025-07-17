شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار تأثير الرياح المثيرة للغبار على مناطق بالمملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد استمرارًا في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 13 يوليو 2025، وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة المناخية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خاصة في الطرق المفتوحة والمناطق المكشوفة، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً لسالكي الطرق السريعة.

وبحسب التوقعات، تشمل الحالة مناطق واسعة من المملكة، من أبرزها:المنطقة الشرقية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة (الجهة الشرقية) والمدينة المنورة، منطقة الرياض، الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان، بالإضافة إلى أجزاء من الحدود الشمالية، منطقة الجوف، شمال القصيم، وشمال الرياض.

كما يُتوقع أن تعاود الرياح نشاطها في مناطق أخرى مثل نجران والمدينة المنورة، ما قد يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية خلال بعض الفترات، خاصة في الأوقات الصباحية والمسائية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى:تجنب الخروج أثناء ذروة نشاط الرياح المثيرة للغبار، خصوصاً لمن يعانون من أمراض صدرية وتنفسية، استخدام الكمامات الواقية عند الضرورة، القيادة بحذر على الطرق المكشوفة، نظراً لاحتمالية تدني مستوى الرؤية الأفقية، متابعة تحديثات الطقس عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية.

وتأتي هذه الأجواء ضمن تأثيرات الكتل الهوائية الحارة والجافة التي تتكرر خلال فصل الصيف في مناطق شبه الجزيرة العربية، حيث تسهم الرياح النشطة في إثارة الغبار وتشكيل أجواء مغبرة تمتد لعدة أيام.