شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الاجتماعي يوضح آلية تحديد تبعية المحضونين في حالات الانفصال أو الخلاف الأسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لبرنامج الضمان الاجتماعي والتمكين، آلية تحديد تبعية المحضونين في حال وقوع خلاف أسري أو انفصال بين الوالدين.

‎وأشارت المنصة إلى أن تبعية المحضون تُعتمد وفق ما يرد في صك الحضانة في حال توفره، بينما يتم تحديد التبعية للأسرة الأقرب إلى مدرسة المحضون في حال عدم وجود الصك.

‎وأبانت المنصة أحقية الباحث الاجتماعي في إعادة تقدير تبعية المحضون بناءً على معايير ميدانية يتم توثيقها في تقرير زيارة المسكن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتنظيم بيانات الأسر المستفيدة.