شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بمنشأة ومخالف لحيازتهما أدوات كهربائية مغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة التجارة، تشهيرًا بمؤسسة وممثلها بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازتهما أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتمكنت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية بمحافظة خميس مشيط، من ضبط 125 توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات القياسية لدى المنشأة معروضة للبيع.

وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.