الهيئة السعودية للسياحة تطلق منصة عروض صيف السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للسياحة اليوم منصة عروض صيف السعودية تحت شعار "لك 3 عروض"، وذلك ضمن الحملة الترويجية لبرنامج صيف السعودية 2025 "لوّن صيفك"؛ لتضم العديد من الخصومات والعروض والمزايا الحصرية لزوار وجهات وفعاليات الصيف، والتي تستمر حتى شهر سبتمبر 2025.

وتشمل المنصة العديد من العروض الترويجية على تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، بالإضافة إلى خيارات الأنشطة والتجارب السياحية وعروض الأطعمة والمشروبات والمواصلات وباقات السفر الشاملة في مختلف الوجهات السياحية في السعودية. ويتضمن كل حجز عبر منصة عروض صيف السعودية 3 مزايا حصرية، من خصومات مميزة وليالي مجانية وترقيات فورية وتجارب خاصة للأطفال وغيرها، يقدمها شركاء الهيئة السعودية للسياحة.

وتضم المنصة نخبة من الجهات المتعاونة مع الهيئة السعودية للسياحة من القطاع الخاص، بما يشمل كبرى سلاسل الفنادق وشركات الطيران ومنصات الحجز الرقمية، إلى جانب علامات بارزة في القطاع السياحي مثل: ماريوت، هيلتون، راديسون، فورسيزونز، الخطوط السعودية، كلير تريب، هوساك، بالإضافة إلى جهات أخرى عاملة في مختلف مجالات السفر والسياحة.

وتأتي هذه المنصة في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة من أجل الترويج لوجهات وفعاليات برنامج صيف السعودية 2025، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية وموسم عسير وموسم جدة؛ بهدف تحسين تجارب الزوار وجذب المزيد من شرائح السياح للاستمتاع بتجارب سلسة وممتعة وآمنة.

وللاطلاع على جميع العروض الصيفية والاستفادة من المزايا الحصرية، يمكنكم زيارة منصة عروض صيف السعودية عبر الرابط: visitsaudi.com/SeasonalOffers، أو من خلال تحميل تطبيق "روح السعودية" على الهواتف الذكية.

كما تدعو الهيئة الشركات من القطاع الخاص، في مختلف القطاعات المرتبطة بتجربة السائح داخل المملكة، إلى تقديم عروض صيفية حصرية؛ وذلك لاستقطاب المزيد من الزوار المحليين والدوليين، وتعزيز مكانة السعودية كوجهة صيفية متميزة.

الجدير بالذكر أن برنامج صيف السعودية كان قد انطلق في شهر مايو من العام الجاري 2025، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في عدد من الوجهات هي عسير والباحة والطائف، ومدينة جدة ووجهة البحر الأحمر، إضافة للعاصمة الرياض حيث يقام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مع أكثر من 600 منتج و250 عرضاً خاصاً مقدم من أكثر من 200 شركة من القطاع السياحي الخاص.