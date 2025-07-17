"مركز التطوع الصحي" يحصد 5 "شهادات آيزو" ضمن التزامه بالتميز المؤسسي

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وشملت الشهادات التي حصل عليها المركز: شهادة الآيزو (ISO 9001) في نظام إدارة الجودة، وشهادة الآيزو (ISO 14001) في نظام الإدارة البيئي، إلى جانب شهادة الآيزو (ISO 45001) في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وشهادة الآيزو (ISO 22301) في نظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة الآيزو (ISO 30401) الخاصة بإدارة المعرفة.
ويُعد مركز التطوع الصحي، ضمن أهم مخرجات مبادرة المشاركة المجتمعية لبرنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030.
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